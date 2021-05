Zeitzeichen

" Gibt es eine verborgene Wirklichkeit als Teil unseres Universums, die nicht mechanistisch-materialistisch verstanden werden kann ?", fragt Bender. In seinem Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene will er erforschen, was es mit Spukerscheinungen, Wahrträumereien, Vorwegnahme von Ereignissen oder telepathischen Fähigkeiten auf sich hat.