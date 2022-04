Zeitzeichen

Aus Sicht von Laxness ist Island rückständig. Die Agrargesellschaft des Landes ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch isoliert vom Rest der Welt. Laxness versucht, die Bevölkerung kulturell zu erziehen. Seinen polemischen Witz mögen allerdings nicht alle.

Zum Katholizismus konvertiert

An Selbstbewusstsein fehlt es Halldór Laxness schon in jungen Jahren nicht. Geboren wird er am 23. April 1902 als Halldór Gudjónsson in Reykjavik. Er wächst in der Nähe auf dem Bauernhof "Laxnes" auf, den seine Eltern erworben haben. Weil er Dichter werden will, zieht er mit 17 nach Kopenhagen. Auf seinem Türschild steht "Halldór von Laxnes, Poet".