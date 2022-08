Zeitzeichen

19. August 1977 - Der Komödiant Groucho Marx stirbt in Los Angeles

Eine ostfriesische Mutter, der Vater aus dem Elsass nach Amerika ausgewandert, wo Groucho Marx mit vier Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen aufwächst. An so einem Start ins Leben geht man zugrunde - oder man wird einer der größten Komiker seiner Generation.