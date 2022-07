Zeitzeichen

Zwei Mal beim Lehrerexamen gescheitert

Der Abt setzt Gregor deshalb in einer Schule als Vertretung für Latein, Griechisch, Deutsch und Mathematik ein. Um offiziell als Lehrer unterrichten zu dürfen, muss er bei der zuständigen Kommission in Wien antreten. Doch Mendel fällt zwei Mal wegen Prüfungsangst durch. Er sucht Trost im Klostergarten - und beginnt 22 Erbsensorten miteinander zu kreuzen.

Nach zehntausenden Pflanzen, Blüten und Erbsen formuliert der Naturforscher die drei Mendelschen Regeln. Sie geben Aufschluss darüber, wie Merkmale vererbt werden - zum Beispiel wenn Pflanzen mit verschiedenen Blütenfarben gekreuzt werden, etwa Erbsen mit roten und weißen Blüten.

Eine seiner Erkenntnisse: In der ersten Generation gibt es in dem Fall nur rotblühende Pflanzen, rot ist "dominant". In der zweiten Generation tauchen wieder weiße Blüten auf. Die Erbinformation für die weißen Blüten ist immer schon in den rot blühenden Pflanzen enthalten - aber unsichtbar im Erscheinungsbild, Mendel nennt es "rezessiv" .

Mendelsche Regeln bestätigt

Nach seinem Misserfolg mit dem Erbsen-Vortrag gibt Mendel die Vererbungslehre auf. 1868 wird er zum Abt des Klosters in Brünn gewählt und muss sich nun vor allem mit den neuen Steuergesetzen der Regierung in Wien herumschlagen.

Gregor Mendel stirbt am 6. Januar 1884 mit nur 61 Jahren. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdecken Biologen seine Versuche wieder und bestätigen sie. Die Mendelschen Gesetze gelten im Prinzip bis heute, auch wenn es Ausnahmen von den Regeln gibt.