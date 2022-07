Zeitzeichen

Gerard Philipe als Fanfan und Gina Lollobrigida

Lollobrigida widersteht seinen Avancen, kehrt nach Italien zurück und schafft es auch ohne Hughes. Mit dem französischen Abenteuerfilm "Fanfan, der Husar" gelingt ihr 1952 der internationale Durchbruch.

Knapp bekleidet in die Schlagzeilen