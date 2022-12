ZeitZeichen

Gesunde Gelenke, die in langen Ruhephasen versteifen würden, bleiben auf diese Weise beweglich; Muskelmasse, die im konventionellen Gips schwindet, bleibt erhalten. Mehr noch: Die Marknagelung kann die Heilung eines gebrochenen Knochens befördern.

Arzt für Freund und Feind im Krieg

Gerhard Küntscher arbeitet besessen daran, neue Operationsmethoden zu entwickeln – inklusive der benötigten Instrumente. Auch der Zweite Weltkrieg vermehrt die Zahl der Patienten.

Küntscher, der als ein von Beginn an begeisterter Nationalsozialist beschrieben wird, operiert unter anderem als Stabsarzt verwundete deutsche Soldaten an der Front.

Auch ausländischen Kriegsgefangenen zimmert er die gebrochenen Glieder zusammen. Nach dem Krieg wird er 1957 als Ärztlicher Direktor an das große Hamburger Hafenkrankenhaus berufen.

Tüftler und Entwickler

Küntscher tüftelt weiter und entwickelt eine Knocheninnensäge.

Ein kleiner Stich wird gemacht und von diesem kleinen Hautschnitt aus kommen wir unter Benutzung eines Röntgenfernsehers […] in die Markhöhle hinein, in die Markhöhle führen wir nun nicht zunächst den Nagel, sondern eine kleine, sehr rasch laufende Kreissäge. Gerhard Küntscher

Marknägel als tägliches Handwerkszeug

Küntschers Arbeit erfährt zunächst im Ausland mehr Aufmerksamkeit als in seiner deutschen Heimat. Ärzte aus aller Welt reisen an, um dem Meister der Marknagelung am OP-Tisch über die Schulter zu schauen.