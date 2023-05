ZeitZeichen

Eisenbahnbau in Russland

Geboren wird Otto am 17. Mai 1843 im Mecklenburgischen Laage als Sohn eines Arztes. Nach der Realschule geht der 17-Jährige als Angestellter einer britischen Gesellschaft nach Russland und hilft beim Bau einer Eisenbahnlinie. Zurück in Deutschland studiert er in Rekordzeit am Polytechnikum in Hannover und schließt 1866 als Jahrgangsbester ab.

Mit 26 Jahren Professor in Aachen

Intze konstruiert Wasser- und Gastürme, die mit seiner Bauweise günstiger errichtet werden können. Ihre besondere Form erhoben die Fotokünstler Bernd und Hilla Becher zur Ikone. Über 500 dieser Türme entstehen weltweit. Zudem plant Intze den Bau von 30 Fabrikgebäuden, konstruiert für Betriebe in der Eifel eiserne Wasserräder, baut Zentralheizungen für große Gebäude. Und er widmet sich den Talsperren, die zu seinem Lebenswerk werden sollen.

Mit nur 26 Jahren wird der Jungingenieur Professor an der " Königlichen Rheinisch-Westphälischen Polytechnischen Schule zu Aachen " und später auch deren Rektor. Die heutige RWTH ist als Exzellenz-Hochschule immer noch eine Kaderschmiede für Ingenieurinnen und Ingenieure und gehört zu den besten Hochschulen weltweit.

Talsperren-Baukunst nach Intze-Art