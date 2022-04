Zeitzeichen

Geburt live im Fernsehen

Dem 42-jährigen Gynäkologen Siegfried Trotnow gelingt an der Universitätsfrauenklinik in Erlangen das erste in Deutschland in einer Petrischale gezeugte Baby auf die Welt zu holen. Fünf Jahre nach dem weltweit ersten Retortenbaby Louise Brown ist Olivers Geburt in der Bundesrepublik ein viel diskutiertes Ereignis, das live im ZDF -Gesundheitsmagazin "Praxis" übertragen wird.