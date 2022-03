Zeitzeichen

Ein "Paket" geschnürt

Die Großmutter ist für das magische Element zuständig. Sie habe die größten Ungeheuerlichkeiten mit einem steinernen Gesichte erzählen können, so als ob alles seine Richtigkeit habe - sagt García Márquez. Er wird am 6. März 1927 in Aracatara, im karibischen Teil Kolumbiens, geboren und saugt all diese Geschichten auf.