ZeitZeichen

Wie konnte die deutsche Abhängigkeit vom russischen Gas so groß werden? Das fragten viele nach dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24.02.2022. Eine Antwort führt in den großen Plenarsaal des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Hier wird am 31. Januar 2003 ein Wirtschaftskrimi entschieden, der seit über einem Jahr die Energiebranche, Stadtwerke, Kommunen, das Kartellamt, die Bundesregierung und Gerichte beschäftigt.