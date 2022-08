Zeitzeichen

Als Bodelschwingh das Ausfüllen der Meldebögen für das "Euthanasie"-Programm verweigert, droht man auch ihm mit Verhaftung. Im Herbst 1940 lässt sich der Pfarrer darauf ein, einer NS -Ärztekommission Auskunft über die Untergebrachten zu erteilen. Als die Kommission im Februar 1941 nach Bethel kommt, hat man dort bereits alle Patienten in sieben Kategorien unterteilt.

Sieben jüdische Patienten abtransportiert

Heute ist die Forschung überwiegend der Ansicht, Bodelschwingh sei bereit gewesen, einen Teil der Bewohner zu opfern, um die Anstalt zu retten. Sieben Patienten jüdischer Herkunft werden später in einer Tötungsanstalt ermordet. Im Sommer 1941 wird die "Euthanasie" aufgrund von Protesten in der Bevölkerung von Hitler offiziell gestoppt. Im Geheimen läuft sie aber weiter.

Fritz von Bodelschwingh fühlt sich dem Dienst am Menschen verpflichtet. Doch die Frage, ob er das Richtige getan hat, bleibt offen. Kurz nach Kriegsende sagt er in einer Predigt: "Darum können und wollen wir uns der Verantwortung für Schuld und Schicksal unseres Volkes nicht entziehen." Er stirbt am 4. Januar 1946 in Gadderbaum bei Bielefeld.

Autorin des Hörfunkbeitrags: Maren Gottschalk

Redaktion: Gesa Rünker

