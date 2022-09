Zeitzeichen

1759 muss Farinelli Spanien verlassen. Der neue König Carlos III. interessiert sich nicht für Musik. Der Sänger setzt sich mit einem stattlichen Vermögen in Bologna zur Ruhe. Dort empfängt er prominente Besucher, darunter sind Kaiser Joseph II., Casanova sowie die Komponisten Gluck und Mozart. Am 16. September 1782 stirbt Carlo Broschi mit 77 Jahren in Bologna.

Frauen und Countertenöre

Schon vor dem Tod des Sängers ist der Kastraten-Boom abgeebbt. Zeitgenössische Interpretationen von Barockmusik mit hohen Stimmen werden anders aufgeführt: Die Partien, die ursprünglich für Kastraten komponiert wurden, übernehmen heute vielfach Frauen.

Immer öfter kommen aber auch sogenannte Countertenöre zum Einsatz. Das sind Männer, die eine besondere Gesangstechnik einsetzen: Statt der normalen Bruststimme nutzen sie die Kopfstimme, auch Falsett genannt. Sie erreichen damit ähnlich hohe Töne wie die Kastraten damals - aber ohne Kastration.