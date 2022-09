Zeitzeichen

In der mittelalterlichen Buchhaltung der Stadt Hildesheim steht eine kurze Notiz zum Weinausschank am 20. September 1407: "Am Abend vor dem Tag des Evangelisten Matthäus - den Tatern in der Ratsschreiberei ausgeschenkt: 1/2 Stübchen." Das sind knapp zwei Liter Wein, dessen Ausschank damals dem städtischen Weinamt obliegt. "Tatern" ist eine der zahlreichen Fremdbezeichnungen für Roma-Gruppen.

Während in Niederdeutschland und Skandinavien von den "Tatern" - den Tataren - die Rede ist, setzt sich im hochdeutschen Raum der Begriff "Zigeuner" durch. In England werden die Roma-Völker "Gypsys" genannt, "die Leute aus Ägypten". In Frankreich heißen sie "Les Bohémiens", "die Leute aus den böhmischen Wäldern", und in den Niederlanden "Heidene", "die Heiden".