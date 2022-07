Zeitzeichen

Friedrich Wilhelm I. führt den Intelligenz-Zwang ein

Was hat die Ehe, was hat eine Heiratsanzeige mit Intelligenz zu tun? Das Wort Intelligenz hat im 18. Jahrhundert einen begrenzteren Sinn als heute. Es wird in seiner Bedeutung unmittelbar abgeleitet vom Lateinischen "intellegere" – Einsehen, Einsicht nehmen.

Friedrich Wilhelm I., König von Preußen

Friedrich Wilhelm I., führt im Jahre 1727 in Preußen den Intelligenz-Zwang ein. In Berlin, aber auch in anderen Städten seines Landes müssen sogenannte Intelligenzblätter gedruckt werden. Jeweils eben mit dem Titel: "Wöchentliche Frag- und Anzeigungsnachrichten."