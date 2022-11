ZeitZeichen

Wer viele Sprachen sprechen will, braucht nicht nur viel Talent, sondern auch Selbstdisziplin. Emil Krebs, Dolmetscher und Legationsrat an der deutschen Gesandtschaft in Peking, hat die Angewohnheit, beim Lernen solange auf- und abzugehen, bis sich auf dem Teppich eine kreisrunde Spur abzeichnet. Seine Frau Amande ist davon nicht angetan: "Ach Krebs-chen, wenn Du doch beim Lesen und Repetieren das beständige Umherlaufen einstellen könntest!"

Doch Krebs lässt sich nicht irritieren: "Mir das abzugewöhnen: ganz gelungen ist es ihr noch nicht." Im Nachlass seiner Bibliothek finden sich später 71 Selbstlernhilfen des Leipziger Hartleben-Verlags. Die Bücher sind alle gleich aufgebaut. Diese Systematik erlaubt das Sprachenlernen im Akkord. Dabei ist allerdings Durchhaltevermögen angesagt: Allein schon die Aussprache-Hinweise in den Hartleben-Büchern lesen sich ganz schön kompliziert.