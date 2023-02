ZeitZeichen

Warten auf die nächste Eisprozession

Wichtig dabei ist: Die Figur wird nicht gebracht. "Die muss geholt werden mit Pfarrer, mit Kreuz und Fahne und Musikkapelle" , erinnert sich Anni Arnolds, die 1963 selbst auf dem zugefrorenen Bodensee unterwegs ist. Mehr als 3.000 Menschen schließen sich am 12. Februar der Prozession an, die von Münsterlingen nach Hagnau zieht.

Die Statue des Heiligen Johannes steht nun seit 1963 in der Kirche in Münsterlingen - und wird dort wohl vorerst stehen bleiben. "Und wenn der 100 Jahre in der Schweiz steht, der wird nur über eine Seeprozession zurückgeholt" , sagt Anni Arnolds. Der Klimawandel spricht allerdings gegen weitere Eisprozessionen auf dem Bodensee. Doch ganz auszuschließen sei das nicht, sagt der Seen-Physiker Thomas Wolff. Auch bei einem insgesamt wärmeren Klima seien solche "einzelne Abkühlungsereignisse" durchaus noch möglich.

Autor des Hörfunkbeitrags: Christoph Tiemann

Redaktion: David Rother

