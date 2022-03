Zeitzeichen

"Wandel durch Annäherung"

Gemeinsam richten Brandt und Bahr den Blick der noch jungen Bundesrepublik gen Osten. Werben für einen "Wandel durch Annäherung" - verhandeln mit den kommunistischen Machthabern in Moskau und Ost-Berlin, um konkrete Verbesserungen für all jene zu erreichen, die unter der Teilung und den Folgen des Mauerbaus vom 13. August 1961 leiden.

Diese Strategie präsentiert Egon Bahr 1963 bei einer Rede in Tutzing. Egon Bahr sagt später: "Es war ein Tabubruch." Der politische Gegner lehnt die Politik der kleinen Schritte schroff ab. Bahr: "Die CDU hat gesagt: Mit Gefängniswärtern verhandelt man nicht."

Karriere an der Seite von Willy Brandt

Dezember 1972: Bundeskanzler Willy Brandt und sein Bundesminister für besondere Aufgaben, Egon Bahr (beide SPD)

Aber Egon Bahr hält fest an der gemeinsam mit Willy Brandt abgesteckten Marschroute. Der SPD-Vorsitzende wird 1966 in der großen Koalition unter CDU-Kanzler Kiesinger Außenminister – und Bahr Chef seines Planungsstabs. 1969 wird Brandt Kanzler einer sozialliberalen Regierung. Bahr als Staatssekretär im Kanzleramt ist beim Moskauer Vertrag von 1970 Chefunterhändler.

Beide Staaten vereinbaren, Konflikte friedlich lösen zu wollen - und erkennen die in Europa bestehenden Grenzen an. Die Unionsparteien kämpfen gegen die Ostpolitik, doch Brandt gewinnt die Bundestagswahl 1972. Bahr wird Bundesminister für besondere Aufgaben. Der Moskauer Vertrag ist erst der Anfang - es folgen unter anderem das Vier-Mächte-Abkommen zum Status von West-Berlin, das Transitabkommen und der Grundlagenvertrag, der schließlich beiden deutschen Staaten den Weg in die Vereinten Nationen ebnet.

Wegen der Affäre um den DDR -Topspion Guillaume tritt Kanzler Brandt 1974 zurück. Unter Brandts Nachfolger Helmut Schmidt übt Bahr bis 1976 das Amt des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit aus. Dann holt ihn Parteichef Brandt als Bundesgeschäftsführer in die SPD -Zentrale.