ZeitZeichen

Der Kassenschlager Contergan

Der Kinderarzt und Humangenetiker Widukind Lenz aus Hamburg forscht zu den Fehlbildungen. Als sich sein Verdacht erhärtet, dass ein Zusammenhang mit der Contergan-Einnahme in der Schwangerschaft besteht, fordert er den Hersteller Grünenthal auf, das Medikament sofort aus dem Handel zu nehmen. Doch Grünenthal hält am Kassenschlager Contergan fest. Allein in Deutschland werden 20 Millionen Pillen monatlich verkauft.