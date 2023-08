ZeitZeichen

Damals leben in dem Dorf kaum mehr als 300 Menschen. Der erste Siedler ist Jean Baptiste Point du Sable. Der Haitianer mit afrikanischen Wurzeln errichtet 1779 einen Handelsposten am Nordufer des Lake Michigan. Wegen der verkehrsgünstigen Lage sorgt der Handel dafür, dass sich dieser Posten schnell entwickelt.

Am 12. August 1833 haben die Gründerväter gerade genug Menschen zusammen, um die später so bedeutende Stadt offiziell eintragen zu können: meist Holzfäller, Fellhändler und einige Farmer. Nachdem die Indianer in dem Gebiet gewaltsam getötet oder vertrieben sind, kommen immer mehr Siedler. Nur 30 Jahre nach der Gründung zählt Chicago schon mehr als 100.000 Einwohner. Darunter viele Europäer: Italiener, Polen, Iren oder Deutsche.