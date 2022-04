Zeitzeichen

Am 22. April 1922 wird Charles Mingus in Arizona geboren. Seine Mutter stirbt ein paar Monate nach seiner Geburt. Charles lernt zunächst Posaune, Flöte und Cello, ehe er zum Kontrabass wechselt. Als Bassist erspielt er sich bald einen guten Ruf.

Nirgends zu Hause, nicht einmal in der eigenen Haut

Charles Mingus ist, wie er selber sagt, "halb schwarz, halb gelb, aber keines davon richtig, nicht einmal weiß genug" - ein Erbe seiner Eltern, die ihm englische, chinesische, schwedische und afroamerikanische Wurzeln mitgegeben haben. Mingus sitzt zwischen allen Stühlen, nirgends ist er wirklich zu Hause, nicht einmal in seiner eigenen Haut. Auch wenn er für sich in Anspruch nimmt, schwarz zu sein. Mit seiner Komposition "Fables of Faubus" nimmt er ausdrücklich Stellung gegen den allgegenwärtigen Rassismus.

1952 gründet Mingus gemeinsam mit dem Schlagzeuger Max Roach sein eigenes Label "Debut Records" . Es gilt als das erste musikerbetriebene Plattenlabel der Jazzgeschichte, als das erste "Independent Label" .

Bedeutender Komponist der Jazzgeschichte