ZeitZeichen

"Play it, Sam. Play 'As Time Goes By'..." Die Szene mit Ingrid Bergman und Dooley Wilson gehört zu den berühmtesten der Filmgeschichte. Der Song übrigens auch. Eine bittersüße Stimmung hängt in der Luft. Und dann platzt Humphrey Bogart herein: weißes Smoking-Jackett, schwarze Hose, ungehaltener Ton: Wir sind mitten in einer komplizierten Dreiecksgeschichte im Jahr 1941. Spielort: Casablanca - im französisch besetzen Marokko.

Die Handlung

Der Barbesitzer Rick Blaine (Bogart) reagiert so rüde, weil ihn das Lied an seine Liebe in Paris erinnert. Die Frau hat ihn damals versetzt und jetzt ist sie zurück. Ilsa Lund (Bergmann) ist mit ihrem Mann Victor Lazlo, einem Widerstandskämpfer gegen die Nazis, nach Casablanca gekommen, um von dort über Lissabon nach Amerika auszureisen.

Dooley Wilson, Humphrey Bogart und Ingrid Bergman in "Casablanca" (v.l.n.r.)

Lazlo ist aus einem Konzentrationslager geflohen und der deutsche Major Strasser will mit aller Macht verhindern, dass Lazlo die Stadt verlässt. In Ricks Café treffen alle aufeinander - inklusive Sam (Wilson) am Piano.

Premiere und ausverkaufte Kinosäle