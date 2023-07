ZeitZeichen

Als Western-Legende Calamity Jane geistert Martha Cannary aus Princeton, Missouri, durch unzählige Hollywood-Streifen und wurde sogar in einem Musical verewigt. In der Verfilmung von 1953 spielt Doris Day sie als fröhliches Raubein. Die strahlende Musical-Heldin hat mit der wirklichen Martha Cannary allerdings wenig gemeinsam: Als die 1903 in einem schäbigen Hotelzimmer starb, war sie ausgebrannt von einem harten, entbehrungsreichen Leben und viel zu viel Alkohol.

An der eigenen Legende hat Martha eifrig mitgestrickt: Sie hat die tollsten Geschichten erzählt über ihre Abenteuer als Postkutschenfahrerin, Krankenschwester, Scharfschützin oder Scout für General Custers Truppen - wobei sie schon allein deshalb eine Sensation war, weil sie gelegentlich in Männerkleidung auftrat. Doch auch wenn die meisten ihrer Heldentaten wohl ebenso ins Reich der Fantasie gehören wie ihre Beziehung zu Wild Bill Hickok, muss Martha Cannary eine beeindruckende Persönlichkeit und eine ungewöhnliche Frau gewesen sein.