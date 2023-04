ZeitZeichen

"Anfang Oktober 1950 machte ich einen Spaziergang am Strand in Coney Island" , erinnert sich Bettie Page. Sie stammt aus Nashville, einem Nest in Tennessee. Dort wurde sie am 22. April 1923 in prekäre Verhältnisse geboren. Sie erlebt sexuelle Gewalt des Vaters, kümmert sich um ihre jüngeren Geschwister, bis sie von der überforderten Mutter selbst in ein Kinderheim gegeben wird. Bettie Page will da raus: Sie möchte Schauspielerin werden und jobbt nach ihrem Collegeabschluss nun erst mal als Sekretärin in New York.

"Es war ziemlich kalt und der Strand war vollkommen leer." Nur ein Mann in Badehose macht Sport. "Ich saß nur da und schaute ihm zu." Der Mann spricht sie an und fragt, ob sie schon einem gemodelt habe. "Ich sagte: 'nein, darüber habe ich noch nie nachgedacht'. Und er sagte: 'Du wärst ein gutes Pin-up-Modell.'"