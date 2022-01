Zeitzeichen

Eiskalte Sciene-Fiction

Als Erfinder der Kryostase, der umkehrbaren Konservierung von Organismen bei Kälte, gilt der Amerikaner Robert C.W. Ettinger, der seit 2011 im Tank Nummer 106 des Cryonic Institute in Michigan ruht.

Als Robert Ettinger zwölf Jahre alt ist, liest er 1931 die Science-Fiction-Geschichte des Professor Jameson, der Millionen Jahre tiefgekühlt im Orbit kreist, bis ihn Außerirdische wieder zum Leben erwecken.

"Die Aussicht auf Unsterblichkeit"

Ettinger wird Physiklehrer und sammelt über Jahrzehnte alle Erkenntnisse der Medizin, Biologie und Physik, die seine Idee von der Kryostase nähren. 1964 veröffentlicht er sein Buch "The Prospect of Immortality - Die Aussicht auf Unsterblichkeit".

Das Manifest der Kryonik beginnt mit dem Satz: "Die meisten der von uns Lebenden haben die Chance auf persönliche, physikalische Unsterblichkeit." 1976 gründet er in einem Vorort von Detroit das Cryonics Institute.

Beinahe ewige Ruhe bei minus 196 Grad Celsius

Mit dem Fall James Bedford verlässt die Wissenschaft der Kryonik die Welt der Science-Fiction-Heftchen. Zum ersten Mal wird die kryonische Suspension, was so viel bedeutet wie Aufschub durch Kühlung, real umgesetzt.

Die Idee: Ähnlich wie bei einem Winterschlaf ruhen die menschlichen Zellen in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius, um später - aufgetaut - in einer Zukunft weiterzuleben, in der zum Beispiel Krebs heilbar ist.

Fachwissenschaft zweifelt

Der Mediziner und Kryospezialist Professor Johannes Schenkel hat erhebliche Zweifel, dass all das irgendwann funktioniert. Schenkel ist Vorsitzender der "Gemeinschaft Deutscher Kryobanken", in denen von Pflanzenteilen bis hin zu wenige Zellen großen Embryonen alles tiefgekühlt gelagert wird, was auf diese Weise konservierbar ist.

Frostschutzmittel gegen Eiskristalle

Das Problem der Kryonik liegt in der Beschaffenheit unserer Körper, die viel Wasser enthalten. Wasser bildet beim Frieren Kristalle, die die Körperzellen zerstören. Neben dem Blut müssten deshalb vor dem Tiefkühlen auch sämtliche weiteren Flüssigkeiten im Gewebe durch eine Gefrierschutzlösung ersetzt werden.

Doch selbst wenn es funktionieren würde, für den Biologen Johannes Schenkel käme eine Kryokonservierung persönlich nicht infrage:

"Nein, wir haben als Menschen, als Lebewesen generell unsere Lebensspanne und die ist eines Tages rum." Professor Johannes Schenkel

