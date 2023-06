ZeitZeichen

Bad Kleinen ist ein eher farbloser Ort am Nordufer des Schweriner Sees, Luftlinie an die 20 Kilometer von Schwerin entfernt. Am 27. Juni 1993 wirkt der kleine Bahnhof wie ausgestorben. Dabei stehen im Verborgenen 100 Polizisten bereit, unter anderem Spezialisten der Bundesgrenzschutzgruppe GSG -9.

Sie wollen an diesem Tag zwei RAF -Terroristen stellen und überwältigen: Birgit Hogefeld und ihren Partner Wolfgang Grams. Beide werden von der Bundesanwaltschaft verdächtigt, an der Ermordung von Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen beteiligt gewesen zu sein. Auch der Mord an Detlev Karsten Rohwedder, dem Chef der Treuhand, soll auf ihr Konto gehen.

Neben Hogefeld und Grams ist beim Einsatz noch eine zunächst unbekannte dritte Person anwesend. Die Einsatzleitung und die Verantwortlichen werden dies lange verschweigen - sogar gegenüber offiziellen Stellen und Bundestagsabgeordneten. Journalisten finden schließlich heraus: Der dritte Mann heißt Klaus Steinmetz und ist V-Mann des Verfassungsschutzes. Ihm ist es gelungen, bis in die Kommandoebene der RAF vorzudringen.

Einsatz am Bahnhof statt Ferienhaus

Zusammen mit Birgit Hogefeld hat sich der V-Mann Steinmetz in ein Ferienhaus einquartiert. Der ursprüngliche Plan der Einsatzkräfte sieht vor, die Terroristin - und zum Schein auch den V-Mann - zu überwältigen, wenn sie das Ferienhaus verlassen. Kurz vor dem Zugriff hören die Beamten aber von der geplanten Ankunft von Hogefelds Partner Wolfgang Grams am Bahnhof in Bad Kleinen - und entscheiden, den Einsatz dort vorzunehmen, um auch Grams zu erwischen.

Während sich im Bahnhof Hogfeld, Grams und der V-Mann in einem Café treffen, riegeln die Beamten alle Fluchtwege ab. Eigentlich kann nichts schiefgehen. Doch dann führt ein Funkspruch zur Katastrophe.

Verfrühter Zugriff wegen Sprechfunk-Panne

Eigentlich will ein Beamter per Funk an alle mitteilen: "Wenn der Zugriff erfolgt, dann kontrolliert noch ein verdächtiges Fahrzeug - einen Kadett - vor dem Bahnhof!" Doch er drückt verzögert auf die Sprechtaste, so dass sein gefunkter Satz so beginnt: "Zugriff erfolgt ..."

Ein Beamter auf dem Bahnsteig rennt deshalb verfrüht los, öffnet damit den Fluchtweg in Richtung der Gleise und läuft den drei Zielpersonen in die Arme. Alle sind überrumpelt, auch die GSG-9-Männer.