ZeitZeichen

Über 100 Knochenbrüche soll ihm sein gefährlicher Beruf nach eigenen Angaben eingebracht haben. Mit waghalsigen Stunts wurde Arnim Dahl berühmt, er war das Filmdouble für Heinz Rühmann, Kirk Douglas und viele andere.

Als Sohn eines Kunstspringers und einer Leichtathletin wurde Arnim Dahl 1922 in Stettin geboren. Er turnte im Verein, als deutscher Jugendmeister im Kunstspringen 1938 und potenzieller Athlet für die Olympischen Spiele in Tokyo 1940 bahnte sich eine erfolgreiche Sportlerkarriere an, die allerdings durch den Zweiten Weltkrieg und seine Einberufung in den Kriegsdienst beendet wurde.