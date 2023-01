ZeitZeichen

Als Schtetl werden Siedlungen mit hohem jüdischem Bevölkerungsanteil im Siedlungsbereich der Juden in Osteuropa vor dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Juden sind damals nur geduldet im russischen Kaiserreich.

Ein Milchmann findet Eingang in die Weltliteratur

Shmuel Rodensky als Milchmann Tevje

Aber seine Geschichten erzählen auch von der Lebensfreude der Menschen und ihren ausgelassenen Festen. Sein Roman Tevje, der Milchmann ist sein bekanntestes Werk und zählt längst zur Weltliteratur.

Lange nach Alejchems Tod inspiriert es den Musiker Jerry Bock, den Dramatiker Joseph Stein und den Songtexter Sheldon Harnick zu dem Musical "Fiddler on the Roof". 1964 erlebt das Stück in New York seine Uraufführung und kommt vier Jahre später, ins Deutsche übertragen von Rolf Merz, am 1. Februar 1968, in Hamburg unter dem Titel "Anatevka" heraus.

Die Töchter sollen unter die Haube kommen

Das Musical erzählt auf tragisch-komische Weise vom Leben in einem kleinen jüdischen Schtetl namens "Anatevka", in dem Tevje und seine Familie zu Hause sind. Die Geschichte spielt im Jahr 1905.

Drei der Töchter Tevjes sind im heiratsfähigen Alter und er will sie nun möglichst gut unter die Haube bringen. Eine nach der anderen, die Älteste zuerst, so gebietet es die Tradition in dem kleinen Ort in der Nähe von Kiew.

Eine Geschichte ohne Happy End

Die Geschichte hat kein Happy End. Ein Fest in "Anatevka" endet abrupt mit einem Pogrom. Russische Soldaten stürmen herein und schlagen alles kurz und klein. Das letzte Bild vor der Pause zeigt ein Trümmerfeld.