Zeitzeichen

Ihr Tennistalent wird auf den Straßen Harlems entdeckt

Zum dritten Mal nimmt Althea Gibson 1957 am Tennisturnier von Wimbledon teil. Sie ist hochgewachsen, schlank, sportlich, schnell und schwarz. Und sie ist fest entschlossen, dieses Mal als Siegerin vom Rasen zu gehen. " Sie konnte eine Zigarette rauchen, ein Glas Whisky trinken - immer in Maßen, das war ihr Fitnesskonzept - und in der Badewanne Nachtclub-Balladen singen ", schreibt Bruce Schoenfeld in seiner Biografie über die fast vergessene Tennislegende Althea Gibson.

Gibson wird am 25. August 1927 in South Carolina in eine Welt der Diskriminierung geboren. Mit ihren vier jüngeren Geschwistern wächst Althea in New Yorks Stadtteil Harlem auf. Ein Streetworker entdeckt auf der Straße ihr Talent und bringt sie zum " Cosmopolitan Tennis Club ", einem Treffpunkt der afroamerikanischen Mittelschicht.

Segregation in der Tenniswelt

Auch in den Turnieren herrscht Segregation. Das Spiel gegen weiße Sportlerinnen ist nicht erlaubt. Erst ein offener Brief des weißen Tennisstars Alice Marble ebnet ihrer jungen Kollegin Althea den Weg. 1950 nimmt Gibson an den US Open teil, ein Jahr später steht sie als erste Afroamerikanerin im Stadion von Wimbledon. Mitte der 1950er Jahre feiert Althea Gibson ihre größten Erfolge und zählt zu den besten Spielerinnen der Welt.

Wechsel in den Golfsport

Zwei Jahre nach ihrem Triumph in Wimbledon beendet sie ihre Amateurkarriere und bestreitet als Profispielerin Show-Tennis-Spiele als Vorprogramm von Basketball-Turnieren in den USA . Weil der Erfolg ausbleibt, wechselt sie den Sport, wird erste professionelle Golfspielerin in den USA. Später erleidet sie mehrere Schlaganfälle, lebt in Armut und Einsamkeit.