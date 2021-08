Zeitzeichen

Oktober 1806: Napoleons Truppen haben Preußen vier Tage zuvor bei Jena geschlagen, als Christoph Hufeland aus dem Bett geholt wird. Königin Luise verlangt, dass ihr Leibarzt sie auf der Flucht begleitet - er gehorcht. Für seine erboste Frau, die ihm mit den Kindern nach gereist ist, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Sie reicht die Scheidung von dem Mann ein, dem der Beruf wichtiger zu sein scheint als die Familie.

Tatsächlich ist Hufeland, am 12. August 1762 in Langensalza geboren, das, was man heute einen "Workaholic" nennen würde. Schon als junger Arzt in Weimar versorgt er alle Stadtbewohner und die Landbevölkerung dazu, ist oft bis tief in die Nacht unterwegs. Aber er findet noch die Zeit, eine Lehre zu entwickeln, die schnell von prominenten Patienten wie Goethe, Schiller und Herder bekannt gemacht wird: die Makrobiotik.

Von der natürlichen Heilkraft des Körpers

Dabei geht es Hufeland nicht nur um eine bestimmte Ernährungsweise. Er tritt dafür ein, mit den Kräften vernünftig umzugehen, die Nerven zu schonen und die Seele zu stärken. Der Geist ist für Gesundheit und langes Leben genauso wichtig wie der Körper. Dass er auch ein gutes Eheleben für wichtig hält, das ihm selbst versagt bleibt: Ironie des Schicksals.

Bestsellerautor und Leibarzt