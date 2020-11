ZeitZeichen

21.11 1890 - Geburtstag der Malerin Jeanne Mammen

Von Veronika Bock und Ulrich Biermann

Neugierig war sie und beseelt von der Kunst. Schon in der Kindheit begeistert sich Gertrud Johanna Louise Mammen für Malen und Zeichen. Geboren in Berlin, wächst sie in Paris auf. Gemeinsam mit ihrer Schwester studiert sie Malerei und Grafik in Paris, Brüssel und Rom.