Tegtmeiers Erben 2023 – das Finale

Den "Tegtmeier-Ehrenpreis" erhält in diesem Jahr die Sängerin, Musikkabarettistin, Moderatorin Ina Müller. Jürgen von der Lippe hält die Laudatio auf die Künstlerin, die in der Nähe von Bremerhaven aufwuchs und zunächst als Mitglied des Kabarett-Duos "Queen Bee“ bekannt wurde. Seit 2007 moderiert sie im NDR Fernsehen ihre eigene Late-Night "Inas Nacht“ aus dem Herzen St. Paulis.

Auch der "Jürgen von Manger-Preis für ein Lebenswerk" geht an eine Künstlerin, die in Hamburg groß raus kam: Ausgezeichnet wird Kult-Diva Lilo Wanders, die am Schmidt-Theater an der Reeperbahn Karriere machte. Ihre Kunstfigur Lilo Wanders war angelegt als bissige, alternde Theaterdiva mit zahlreichen Allüren nach dem Vorbild der Schauspielerin Evelyn Künneke. Später setzte Wanders Maßstäbe als ironische Aufklärerin mit der Moderation des Erotik-Fernsehmagazins "Wa(h)re Liebe“ bei VOX, durch das sie auch bundesweit bekannt wurde. Autor Erik Flügge würdigt Wanders in seiner Laudatio als Vorkämpferin einer diversen Gesellschaft.

Eine Aufzeichnung vom 25. November 2023 aus dem Kulturzentrum Herne - Sendung am 2. Dezember 2023

Redaktion Michael Lohse