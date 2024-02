Unangenehm - Das neue Programm von Moritz Neumeier

Moritz Neumeier sind eine Menge Sachen unangenehm und über einige dieser Sachen spricht er auf der Bühne. Es geht um Situationen, die ihn überfordern, Verhaltensweisen, die er hat und Menschen, die er trifft. Auch in diesem Programm wird wieder allabendlich improvisiert und sagen wir mal so: Angenehm ist das nicht immer!

Neumeier wechselt geschickt zwischen Fantasie und Realität, verbindet den Alltag mit rauer, unverfälschter Sprache und emotionaler Tiefe. Trotz seiner Offenheit über persönliche Themen wie Depressionen zu sprechen, bleibt sein Humor pointiert und mitreißend. Diese Qualität brachte dem Norddeutschen schon einige verdiente Auszeichnungen ein. Just in diesem Jahr erhält er den Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Kabarett.

Aufzeichnung vom 10. März 2024 aus dem Mojo Club in Hamburg

Redaktion Simon Strehlau