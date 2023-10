Horst Evers & Freunde  

Mit „Auerhaus“ landete Bjerg einen Bestseller, der auch verfilmt wurde. Der Schwabe mit dem nachdenklichen Humor lebt seit langem in Berlin und gehört zusammen mit Horst Evers zu den Pionieren der Lesebühne. Jetzt kommt es zum denkwürdigen Wiedersehen auf der Bühne. Wie passend, dass die sich in einem Gymnasium befindet. Denn Slam-Poetin Teresa Reichl ist studierte Lehrerin und nimmt in ihrem Buch „Muss ich das gelesen haben?“ den gängigen Literatur-Kanon der Lehrpläne ebenso kritisch wie vergnüglich auseinander und jubelt dem Publikum dabei auch ein paar Werke aus eigener Feder unter.

Fatih Cevikkollu ist als Kabarettist eigentlich für Pointen zuständig. In seinem neuen Buch „Kartonwand“ allerdings zeigt er sich auch von seiner ernsten Seite: Am Beispiel seiner Eltern arbeitet er das Trauma der „Gastarbeiter“ auf. Nils Heinrich schließlich berichtet mit trockenem Witz von der ostdeutschen Provinz und der schönen neuen Republik nach der Wiedervereinigung. Der Titel seines neuen Buchs sprich für sich: „Wir heißen hier alle Ronny, auch die Jungs.“

Aufnahme vom 17. September aus der Aula Gymnasium Canisianum

Redaktion Michael Lohse