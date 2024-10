Mit Gernot Voltz, Jess Jochimsen, den Phonauten und Herbert Knebel

Hart an der Grenze – WDR 5 Kabarettfest

Star-Kabarettist Wilfried Schmickler geht mit seinen kabarettistischen und musikalischen Gästen „Hart an die Grenze“. In Goch am Niederrhein läutet er einen heißen, satirischen Herbst ein und präsentiert preisgekrönte Künstler.