Unbequem und unvergessen - Dieter Hildebrandt zum 10. Todestag

Zum Andenken an Dieter Hildebrandt, der am 20. November vor zehn Jahren verstorben ist, sendet die "Unterhaltung am Wochenende" ein Feature von Axel Naumer sowie Ausschnitten aus der Lesung "Nie wieder achtzig“ von und mit Dieter Hildebrandt. Darin setzt er sich geradezu visionär, selbstironisch und witzig mit dem demographischen Problem auseinander und analysiert lässig und kein bisschen altersmüde die Auswüchse einer Mediengesellschaft, der sich Politiker, Sportler und Unterhaltungskünstler bedingungslos unterordnen.

Das Feature von Axel Naumer zeichnet noch einmal den Lebensweg des 1927 in Bunzlau (Niederschlesien) Geborenen nach, über seine Flucht, erste Schauspielversuche, Gründung der Lach- und Schießgesellschaft bis hin zu seiner beispiellosen Karriere auf deutschen Bühnen sowie in Hörfunk und Fernsehen. Und es erklärt, wie Dieter Hildebrandt zu einer moralischen Instanz der deutschen Gesellschaft werden konnte, in der sich auch die deutsche Geschichte widerspiegelt.

Hinweis: Aus rechtlichen Gründen können wir nur das Feature, nicht aber die Lesung zum Nachhören anbieten. Wir bitten um Ihr Verständnis!