Deine Disco - Geschichte in Scheiben

Zusammen mit Mike Herting und Dietmar Jacobs hat Jürgen Becker festgestellt: Es sind der Soundtrack und seine Resonanzen in der Gesellschaft, die eine Bewegung erfolgreich machen. So hatten die Hausbesetzer Ton Steine Scherben und die Friedensbewegung hörte Bots & BAP. Die Frauenbewegung hatte Ina Deter, die Punker hatten Patti Smith. Aber die Klimabewegung steht heute ohne eigenen Sound da und droht zu verlieren: Die Erde wird unaufhörlich heißer. Eine Katastrophe, die Jürgen Becker mit "Deine Disco" perfekt analysiert.

Und so taucht man satirisch tief in die Soundfiles der bewegten Jugend ein und rettet damit am Ende sogar die Zukunft: Follow the Science. Alles läuft über Emotionen. Nicht umsonst antwortete Joseph Beuys auf die Frage, ob man mit Kunst die Welt verändern könne: "Nur mit Kunst!"

Aufzeichnung vom 12. Dezember 2024 aus dem Pantheon in Bonn

Redaktion Anja Iven und Michael Lohse