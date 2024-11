Die K-Frage: Ist Scholz die richtige Antwort?

Fraktionschef Mützenich bestätigt ein "Grummeln" in der SPD. Eigentlich ist es ausgemachte Sache, dass Olaf Scholz die SPD als Kanzlerkandidat in die vorgezogene Bundestagswahl führt. Offiziell soll das aber erst nächstes Jahr beschlossen werden. Und die Parteispitze um Lars Klingbeil und Saskia Esken bemüht sich seit Wochen, jede Personaldebatte um die K-Frage im Keim zu ersticken. Doch so geschlossen, wie man vorgibt zu sein, ist die Partei offenbar nicht. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich räumte nun erstmals ein, dass es in seiner Partei Debatten über den idealen Kanzlerkandidaten gibt. "Ja, Grummeln ist da. Natürlich gibt es auch diese Stimmen", sagte Mützenich im ZDF.

Am Ende wisse die Partei aber, dass sie nur gemeinsam gewinnen könne. Auf die Nachfrage, ob dies mit Olaf Scholz passieren werde, antwortete Mützenich: "Da bin ich fest von überzeugt." Nun gehe es bis zum Wahltag am 23. Februar darum, den Menschen zu zeigen, "was im Kanzler steckt – nämlich Kompetenz, Erfahrung, Integrität". Da werde sich Scholz stark vom Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz abheben. Scholz sei durch den Bruch der Ampelkoalition nun freier und könne im Wahlkampf zeigen, was mit einem sozialdemokratischen Kanzler möglich sei. Die SPD werde die nächsten Monate nicht darauf ausrichten, Juniorpartner in einer unionsgeführten Regierung zu werden, sondern auf Sieg spielen. "Und da bin ich ganz sicher, dass das noch gelingen kann", betonte Mützenich.

Siegesgewissheit ist jetzt Pflicht bei allen Parteien. Sind Sie auch davon überzeugt, dass sich mit Olaf Scholz für die SPD die Wahl gewinnen lässt? Boris Pistorius wird ins Spiel gebracht, Verteidigungsminister und ebenfalls SPD. Sehen Sie Pistorius als Kanzlerkandidaten? Friedrich Merz von der Union möchte regieren. Kann Scholz sich gegen Merz behaupten?

Rufen Sie uns während der Sendung an ( WDR 5 Hotline 0800 5678 555).

Gast: Oliver Lembcke, Politikwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum

Redaktion: Willi Schlichting und Lars Schweinhage