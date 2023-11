Mega Deals Deluxe

Um keinen Preis der Welt wollen wir hingegen unseren Studiogast umtauschen. Nessi Tausendschön hat kürzlich ihren eigenen „Stern der Satire“ auf dem „Walk of Fame“ vor dem Mainzer Kabarett-Archiv bekommen und beehrt uns im Studio. Ganz ohne billige Witze natürlich – wer die will, schaut am Samstag „Wetten, dass…“. Satire Deluxe hat trotzdem eine exklusive Außenwette beim Grünen-Parteitag. Also dann: Top! Die Wette gilt.