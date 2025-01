2025 - Jahreshoroskop Deluxe

Zugegeben, 12 Monate in einer Stunde sind ein straffes Pensum. Also haben Axel Naumer und Henning Bornemann im Studio die Themen-Tombola 2025 aufgebaut und ziehen einfach ein Ereignis nach dem anderen. Wenn Sie jetzt schon wissen wollen, wie Trumps Inauguration verläuft oder wer die Neuwahlen in Deutschland gewinnt: Hier ist ihr satirisches Jahreshoroskop. Völlig ohne Gewähr, aber garantiert lustig.