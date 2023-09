Frisch gestrichen Deluxe

Bunt ging es die Woche auch bei der UN in New York zu. Bundeskanzler Scholz fand für seine Verhältnisse geradezu deutliche Worte bei der Vollversammlung – wenngleich zu dem Zeitpunkt auch leider gerade kaum Publikum anwesend war. Schnitzeltag in der UN-Kantine eben. Jedenfalls strebt Deutschland eine UNO-Reform an. Alle UNO-Reverse-Karten werden aus dem Stapel genommen. So ließe sich vielleicht auch etwas mehr grüne Außenpolitik verwirklichen, die ja sonst immer spätestens an irgendeinem lästigen Veto von so Spielverderbern wie Rußland oder China scheitert.

Abgerundet wird unser Bouquet mit einem herbstlichen Rostrotkupferbraunbronze, welches unser Studiogast Patrick Salmen im Gesicht trägt. 2010 gewann er, unter anderem mit dem Text über seinen stattlichen Männerbart in besagter Farbe, die Poetry-Slam-Meisterschaften in der Bochumer Jahrhunderthalle. In Satire Deluxe gibt er unseren beiden Moderatoren eine kleine Nachhilfestunde in „Yoga gegen rechts“.

Redaktion: Jens Matthey

Mitwirkende: Tobias Brodowy, Friedemann Weise, Christoph Tiemann, Tom Beinlich, Nick Placzek

Musik: