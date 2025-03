Der Philosoph Dominik Balg

Viele der komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen, mit denen wir es im Moment zu tun haben, sind auch von einer moralischen Bewertung abhängig: Wie kann ich so handeln, das ich gut und richte handle? Die Moral ist immer auch ein Thema – gesellschaftlich und politisch. Die Frage ist nur: Welche Moral? Gibt es bestimmte moralische Prinzipien, die fest und klar sind? Und die man mit moralischer Bildung auch verbindlich vermitteln kann? Ein Problem ist, dass die vermeintliche “Moralkeule“ oft als Bevormundung kritisiert wird. Es muss also deutlich werden, dass es nicht um das Predigen bestimmter Normen geht, sondern um eine Befähigung zu eigenständigem Denken. Ein weiteres Problem: In der Philosophie gibt es Diskurse und Argumentationsketten, aber meist keine letzten Erkenntnisse, auf die sich alle punktgenau einigen können. Was also ist verbindlich und was nicht? Der Philosoph und Didaktiker Dominik Balg plädiert für einen anderen Blick – und für eine Neubewertung philosophischer Erkenntnis. Ihm geht es um die Philosophie als Wissenschaft, die durchaus belastbare Konsense mit Allgemeingültigkeit erzielt habe – auch in Sachen Moral: “Mit Blick auf manche moralischen Fragen kann die philosophische Forschung durchaus robuste Antworten liefern, an denen wir uns direkt orientieren können.“

Kann die Philosophie uns helfen, zu besseren Menschen zu werden? Gibt es überhaupt ein gesicherte moralische Prinzipien? Woher wissen Sie, was gut ist und was nicht?

Literaturhinweis: Dominik Balg: Wissen, was gut ist. Moralische Bildung im Spannungsfeld zwischen Manipulation und Beliebigkeit. J.B. Metzler Verlag, 2024.

Redaktion: Gundi Große