Zwischen Knast und Weißem Haus – Der Grenzgänger Johnny Cash

Johnny Cashs Lieder sind oftmals so ergreifend, weil sie die Menschen ungeschönt und treffend abbilden. Der Erfahrungsschatz, der seine Lieder nährte, war riesig. Immer wieder schrieb er über das Leben und den Alltag der "einfachen" Menschen. Denn auch das hatte er zu Genüge kennengelernt.



Er wuchs in Armut auf und arbeitete schon als kleines Kind auf den Baumwollfeldern, um die Familie zu unterstützen. Dazu kam der frühe Unfalltod seines Bruders und der strenge Glaube, der Johnny Cash Zeit seines Lebens prägen sollte – und seine Songs. Dabei versuchte er oftmals Lebenswelten miteinander zu verknüpfen, die aus völlig anderen Sphären stammten. Da war auf der einen Seite sein bodenständiger Patriotismus. Er suchte geradezu die Nähe der politischen Macht, um Dinge zu bewegen. Trotzdem ließ er sich nicht vereinnahmen. Präsident Nixon stieß er etwa vor den Kopf, als er sich nicht für den Vietnam-Krieg instrumentalisieren ließ, sondern ihn offen kritisierte.

Sein Glaube und seine Nähe zum konservativen Baptisten-Prediger Billy Graham, der Homosexualität und Abtreibung vehement ablehnte, standen auf der einen Seite, während sein Einsatz für progressive Kräfte in der Antikriegsbewegung oder der schwarzen Bürgerrechtsbewegung auf der anderen standen. Legendär waren sein Einsatz für eine Gefängnis-Reform und seine Konzerte vor Inhaftierten. Dass er selbst auch schon hinter Gittern saß, verhalf ihm zu seinem Ruf als Outlaw, obwohl die Taten aus heutiger Sicht eher Bagatellen waren. Beim Songschreiben konnte Johnny Cash jedenfalls aus dem Vollen schöpfen.

Gespielte Titel:

Johnny Cash – Hurt

Johnny Cash – Man In Black

Johnny Cash – What Is Truth?

Johnny Cash – The Wanderer

Johnny Cash – The Preacher Said, "Jesus Said"

Johnny Cash – Chicken in Black

June Carter – Ring Of Fire

Johnny Cash, June Carter – Jackson

Johnny Cash, June Carter – Long-Legged Guitar-Pickin‘ Man

Johnny Cash – Spiritual

Johnny Cash – The Mercy Seat

Johnny Cash – Engine One-Four-Three

Johnny Cash – We’ll Meet Again9

Links: