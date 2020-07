Yamabushi in Japan: "Die sich in den Bergen niederlegen"

Einst waren sie verboten, heute haben sie mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen: die letzten Yamabushi-Mönche in Nordjapan am Berg Mount Haguro. Yamabushi heißt: "Die sich in den Bergen niederlegen". Gemeint sind damit jene Mönche und Nonnen, die, in eigenwilliger Mönchstracht, oft barfuß durch Flüsse laufen, oder, unter einem kalten Wasserfall stehend meditieren, die Nächte auf Berggipfeln verbringen, seltsame Feuerrituale zelebrieren und Mantras singen. Dabei geht es im Wesentlichen um die Überwindung von Angst, Schmerzen und physischer Erschöpfung. Yamabushi loten körperliche Grenzen aus und glauben, in den Bergen sterben zu müssen, um in ihnen neu geboren werden zu können. Ihnen werden übernatürliche Kräfte nachgesagt. Einst berieten sie deswegen auch Samurai-Ritter bei deren Feldzügen. Seit mehr als 1400 Jahren gehören die Yamabushi zum Orden des Shugendo, einer Naturreligion, die zwischen Shintoismus und esoterischem Buddhismus angesiedelt ist.

Autor: Peter Kaiser

Redaktion: Theo Dierkes