"Judensau" und Antisemitismus: Kirchen ringen um Aufarbeitung

In Stein gemeißelter Antisemitismus

Seit Langem herrscht hierzulande Streit um antisemitische Schmähplastiken: Der bekannteste Fall ist die Wittenberger Stadtkirche, in der einst Martin Luther predigte. Dort ist an der Südfassade der Stadtkirche St. Marien eine Sau zu sehen, an deren Zitzen Menschen trinken, die Juden darstellen sollen. Dieses judenfeindliche Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert beschäftigt Kirche, Zivilgesellschaft und Gerichte seit Jahren. Auch im Kölner Dom findet sich im Chorgestühl eine holzgeschnitzte Version des Motivs. Sie gilt als eine der ältesten Darstellungen dieser Art, ist öffentlich aber nicht zugänglich.

Karlsruhe muss entscheiden

Vor dem Bundesverfassungsgericht versucht der jüdische Rentner Michael Düllmann aus Bonn die Abnahme der antisemitischen Skulptur an der Stadtkirche in Wittenberg durchzusetzen. Von einem Urteil wären rund 30 Kirchen in Deutschland betroffen – darunter auch der Kölner Dom.