Himmelsbeistand – Engelsstimmen und Menschenohren

Marianne Ammann aus Sankt Augustin ist Engel-Medium, das heißt sie hilft seit vielen Jahren Menschen bei dem Wunsch, mit Engeln in Kontakt zu treten. Sie gibt Engel-Seminare und Engel-Meditationen. Sie bastelt Engelsfiguren und kann sich vor Anfragen kaum retten, so groß ist die Sehnsucht der Menschen nach Beistand von ganz oben. Der Glaube an diese Mittlerwesen zwischen Himmel und Erde ist sehr alt, sagt Religionswissenschaftler Johann Hafner. Es gab ihn durch alle Zeiten und in allen großen Religionen. Entsprechend groß ist der Markt an Engel-Angeboten und Engel-Devotionalien.

Aber gibt es Engel überhaupt? Können sie durch Menschen wie Marianne Ammann wirklich zu uns sprechen? Und was sagen sie uns?

Autorin: Elin Hinrichsen

Redaktion: Christina-Maria Purkert