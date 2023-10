Schweigen auf Tonband

Essayist Prof. Bur­Malottke bereut es, in seinen Nachkriegsvorträgen Gott so eindeutig beim Namen genannt zu haben - er zieht nun eine unverbindlichere Wendung vor. Deshalb muss Redakteur Murke das Wort "Gott" aus alten Sendebändern, die wiederholt werden sollen, herausschneiden und dafür die Formel "Jenes höhere Wesen, das wir verehren" einkleben.