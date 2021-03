Leerstand trotz Wohnungsnot - Das Dach über dem Kopf als Spekulationsobjekt

Von Matthias Holland- Letz

Warum stehen in Großstädten, in denen Menschen teils verzweifelt eine Bleibe suchen, Tausende von Wohnungen leer? Was zunächst als Knirschen im Getriebe des Marktes erscheint, erweist sich bei näherem Hinsehen als fulminantes Geschäft.