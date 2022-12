Die Autorin des Dok 5 Feature "Fußballkapitalismus - Ein Fan wird kritisch" Martina Keller auf dem Fußballfeld. Fotokredit: Leo Schulte

Lange hat die Autorin Martina Keller die turbokapitalistische Seite ihres geliebten Sports ausgeblendet: Geldgierige Verbände, unmäßige Transfersummen, unethische Sponsoren. Viele Fans wehren sich gegen diese Entwicklung und wollen mit der WM in Katar ein Zeichen setzen. Sie organisieren sich in der Initiative Boycott Qatar 2022. Und was tut unsere Autorin? Wird sie tatsächlich keine WM-Spiele im Fernsehen mehr schauen? In fünf Jahrzehnten hat sie kein Turnier verpasst. Sie liebt K.O.-Spiele mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Aber gilt das auch für eine WM in einem Wüstenstaat ohne Fußballtradition, wo in klimatisierten Stadien gekickt wird? Bevor sie sich entscheidet, will sie mehr wissen und für sich herausfinden: Welche Form von Profifußball ist akzeptabel? Und was braucht es für einen fairen Wettbewerb?