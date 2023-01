Lücken in der Lieferkette - Was bringt das Lieferkettengesetz?

Seit 1. Januar gilt in Deutschland das neue Lieferkettengesetz. Aber hält es, was es verspricht? Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Zulieferer Umwelt- und Menschenrechte achten? Eine Spurensuche in Argentinien.

Von Felie Zernack und Ann Esswein