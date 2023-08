Rund 50.000 Verdachtsfälle von schweren Nebenwirkungen wurden nach der Corona-Impfung gemeldet. Der Leidensweg von John O’Hara beginnt mit stechenden Rückenschmerzen. Ein paar Tage später sind seine Zehen und Fingerspitzen taub. Sabine Götz kann nach der 2. Impfung kaum noch laufen. Sie hört schlecht, sieht schlecht, und die Haare fallen ihr aus. Sebastian Schönert liegt 12 Tage lang auf der Intensivstation. Alle drei sind davon überzeugt, dass die Impfung sie krank gemacht hat. Kann das wirklich sein? Die Betroffenen wollen verstehen, was da in ihrem Körper passiert ist. Doch die Suche nach Antworten, Erklärungen und Hilfen erweist sich als schwierig. Was sagen Ärzte, Ämter und Politiker dazu? Wer haftet für die Schäden und wer entscheidet darüber?